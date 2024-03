Prasówka 22.03.2024 Zamość. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zamościa

W najbliższym czasie odbędą się wybory samorządowe 2024. Wiemy, jacy są kandydaci na prezydenta i do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4. Kto stanie do walki w Twoim okręgu? Przedstawiamy wszystkich kandydatów. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Akademia Zamojska bardzo szybko się rozwija. Dlatego uczelni potrzebna jest bardziej obszerna baza dydaktyczna. I ona powstaje. 20 marca oficjalnie otwarto nowe skrzydło budynku AZ przy ul. Zamoyskiego 64. Powstała tam obszerna aula w której jednocześnie może zasiąść 200 osób. Inwestycja pochłonęła ponad 5 mln złotych, z czego 2,7 mln zł to dotacja przyznana przez resort nauki.

Jedna z najciekawszych i już legendarnych, marzannowych historii związana jest... z Automobilklubem Chełmskim (w jego skład wchodzą także mieszkańcy innych miast). W 2007 r. napisali oni list do Romana Giertycha, ówczesnego ministra edukacji narodowej.

Zapowiada się bardzo ciekawe przedsięwzięcie. „Wyprodukowane na Roztoczu” – pod takim hasłem w zamojskiej Galerii Twierdza odbędzie się Jarmark Produktów Regionalnych. Przedsięwzięcie zaplanowano w dniach 23-24 marca (w godz. 10-18). Swoje wyroby rękodzielnicze zaprezentuje wówczas ponad 30 wystawców.

To pozostałości po starym zamku, które wyremontowano i nadbudowano. W przyszłości ma się tam znaleźć sala wystawowa, lapidarium oraz kawiarenka. Na szczycie budynku powstał natomiast taras widokowy z którego można oglądać piękny, rozległy widok. Turyści już to miejsce chętnie odwiedzają. Latem na pewno będzie wręcz oblegane. Wieża widokowa w Szczebrzeszynie to nowy punkt na mapie turystycznej regionu.