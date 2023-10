Prasówka 21.10.2023 Zamość. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zamościa

Prasówka Zamość 21.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Jubileusz 50-lecia małżeństwa to wyjątkowe święto dla nas wszystkich par, którym uda się go doczekać. Takim pięknym stażem wspólnego życia może poszczycić się w gminie Leśniowice w tym roku 12 par. To oni byli głównymi bohaterami uroczystości jaka miała miejsce w Domu Przyjęć „Słowianka” 20 października.