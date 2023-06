Prasówka 2.06.2023 Zamość. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zamościa

Wielka przebudowa drogi krajowej nr 74 w granicach Zamościa (od Al. 1 maja do granicy miasta przy ulicy Szczebrzeskiej) nadal trwa. Roboty są warte w sumie około 82 mln zł. Planowane ich zakończenie to sierpień 2023 r. Prace zakrojono na ogromną skalę. Ostatnio pojawiły się jednak zastrzeżenia co do jakości niektórych z nich. Mówiła o tym radna Agnieszka Klimczuk na ostatniej sesji zamojskiej RM (obrady odbyły się 29 maja). Złożyła także w tej sprawie interpelację.