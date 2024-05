Prasówka 15.05.2024 Zamość. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zamościa

W poniedziałek (13 maja) w nocy w jednej z zamojskich kamienic doszło do pożaru. Prawdopodobnie przyczyną było zaprószenie ognia.

Na zamojskim Rynku Wielkim staną liczne stoiska wystawców. Nie zabraknie także straganów z potrawami regionalnymi. Zaplanowano również koncerty, konkursy i pokazy. XXX, jubileuszowy Jarmark Hetmański-Festiwal Produktu Lokalnego odbędzie się w dniach 1-2 czerwca. Koniecznie trzeba się wówczas wybrać do Zamościa.

Prasówka 15.05 Zamość: pozostałe wydarzenia

34 załogi zgłosiły się do startu w Rajdzie Nadwiślańskim, który po dwóch latach wraca do Puław i do kalendarza Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Rywalizacja na trasach odcinków specjalnych zlokalizowanych wokół miasta odbędzie się w weekend 18 i 19 maja.