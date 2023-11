Prasówka 13.11.2023 Zamość. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zamościa

Do pożaru doszło w sobotę (11 listopada) w budynku gospodarczym w Suchowoli (gm. Adamów). Jak czytamy w komunikacie zamojskiej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej składowano w nim „bele materiałów do szycia”. Wprawdzie właściciel posesji próbował sam ugasić ogień, ale nie przyniosło to rezultatu. Wezwano pomoc.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Bardzo potrzebna jest refleksja nad tym, czym jest Kościół, lecz taka refleksja, która nie karmi się internetem, lecz Pismem Świętym i dwutysiącletnią tradycją chrześcijańską - mówi ks. prof. Waldemar Chrostowski w rozmowie z „Kurierem”.

To obrączki, portfele, zegarki, zdjęcia i tysiące innych przedmiotów. Zostały one zabrane podczas aresztowań: w różnym czasie i miejscach. Owe „pamiątki” są punktem wyjścia do odtworzenia historii ofiar nazistowskich prześladowań i przywracania pamięci o ich tragicznych losach. Do końca listopada na Rynku Wielkim w Zamościu czynna będzie polsko-ukraińska wystawa pod nazwą #StolenMemory.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Zamościa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.11 a 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Agencja Mienia Wojskowego czyści magazyny. Do kupienia m.in. samochody, sprężarki, sprzęt sportowy i naczepy. Zobacz”?