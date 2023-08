Prasówka 13.08.2023 Zamość. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zamościa

Lubelscy pielgrzymi w piątek (11 sierpnia) pokonali kolejny odcinek szlaku. Z Małogoszcza do Włoszczowy przeszli z uśmiechem na twarzach i modlitwą. To był czas na przemyślenia i postanowienia.

36-latek włamał się do plebanii, uszkodził drzwi do kilku pomieszczeń, po czym ukradł wino i złotą biżuterię. Na gorącym uczynku przyłapała go lubelska policja.

W czwartek lubelscy pątnicy mieli najdłuższą trasę do przebycia. To jednak nie zmniejszyło ich zapału i z uśmiechem na ustach wędrowali, aby z każdym krokiem zbliżyć się do Jasnej Góry.

Przed nami iście niebiański spektakl - już w najbliższy weekend (12/13 sierpnia) niebo zaroi się od spadających gwiazd. Choć Perseidy, bo to o nich mowa, można bez przeszkód podziwiać już od czwartku (10 sierpnia), to właśnie na tę sobotnio-niedzielną noc przypada największe ich zagęszczenie. W ciągu godziny będziemy mogli zobaczyć ich nawet 100 - i to gołym okiem.