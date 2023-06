Prasówka 13.06.2023 Zamość. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zamościa

Wielu z nas marzy o własnym mieszkaniu. Dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych, którzy są dopiero na początku życiowej drogi. Wygląda na to, że zdecydowanie takie marzenia łatwiej zrealizować w Zamościu, Chełmie czy Białej Podlaskiej niż w Lublinie. Bo ceny mieszkań na rynku wtórnym są tam znaczne niższe niż w stolicy województwa. Podobnie wygląda to także na rynku pierwotnym. Niestety ceny we wszystkich miastach regionu nadal rosną. Nic nie wskazuje na to, że się to zmieni.