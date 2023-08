Prasówka 11.08.2023 Zamość. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zamościa

O kłopotach ze śmieciami na cmentarzach pisaliśmy wielokrotnie. W ubiegłym roku biłgorajski magistrat apelował o ograniczenie ilości sztucznych kwiatów i zniczy na miejscowych nekropoliach. Jak tłumaczono - ma to wymiar ekologiczny. W Zamościu natomiast małe, cmentarne śmietniki w poniedziałek (14 sierpnia) zostaną zastąpione dużymi kontenerami. Dzięki temu zabiegowi znikną śmieci poniewierające się po nekropolii.

Szczypiorniści Padwy Zamość przygotowania do nowego sezonu w Lidze Centralnej rozpoczęli jedenaście dni temu, a w środę (9 sierpnia) zagrali pierwszy sparing. Żółto-czarni przegrali na wyjeździe z występującą w Orlen Superlidze Grupa Azoty Unią Tarnów 29:39.

Święto patronalne cerkwi prawosławnej pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczebrzeszynie odbędzie się we wtorek (15 sierpnia). Z tej okazji w świątyni zaplanowano m.in. koncert muzyki cerkiewnej.

Sałatka makaronowa z tuńczykiem i jajkiem to pomysł na pyszną i wyrazistą przekąskę, drugie śniadanie czy lekką kolację. Jej przygotowanie jest banalnie proste i szybkie. Najwięcej czasu zajmuje ugotowanie makaronu i jajek, ale możesz to zrobić nawet dzień wcześniej. Przekonaj się, jaka jest smaczna i wypróbuj prosty przepis na sałatkę z makaronem i tuńczykiem.

Zamość dzielnie odpierał ataki sowieckiej kawalerii dowodzonej przez Siemiona Budionnego. Krasnoarmiejcy połamali sobie zęby na ziemnych fortyfikacjach, liczących łącznie ok. 18 kilometrów. Dostali też wycisk w kawaleryjskiej bitwie pod Komarowem. Te wydarzenia będą teraz wspominane. W Hetmańskim Grodzie odbędzie się 12 i 13 sierpnia impreza plenerowa pod hasłem „Bij Bolszewika – Zamość 1920”.

Dzisiaj (10 sierpnia) w Zamościu odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Radni spotkają się w miejscowym Ratuszu. W programie m.in. podjęcie dwóch uchwał.

To będzie druga już edycja Włodawskiego Festiwalu Sztuki Ulicy. Od 11 do 13 sierpnia na terenie Czworoboku we Włodawie posłuchać będzie można rapowej muzyki, koncertów oraz freestylu.