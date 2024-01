Prasówka 11.01.2024 Zamość. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zamościa

Studniówki 2024 trwają! Tegoroczni maturzyści są w zabawowym nastroju. Niektórzy już po balu maturalnym, inni niecierpliwie czekają. Obowiązkowym elementem każdej studniówki jest polonez, który rozpoczyna bal. Trochę inaczej do tematu podeszli uczniowie jednej ze szkół średnich, którzy zatańczyli bardzo nietypowy taniec. Internauci są podzieleni. Nie wszystkim przypadł do gustu ten pomysł. Zobaczcie, jaki taniec zaprezentowano na studniówce 2024.

Egzaminy zawodowe 2024 trwają. Błędny klucz odpowiedzi, który przekazała Centralna Komisja Edukacji sprawił, że uczniowie techników i szkół branżowych podchodzący dziś do egzaminu zawodowego, oblali test. Co się wydarzyło i jakie konsekwencje poniosą uczniowie? Czy będą musieli powtarzać egzamin? Znamy szczegóły.

Zima to czas, kiedy dzieci mogą odpoczywać od szkoły i cieszyć się zabawą na śniegu. Ale co zrobić, gdy pogoda nie sprzyja lub gdy chcemy zapewnić naszym pociechom ciekawe i edukacyjne zajęcia? Istnieje wiele możliwości skorzystania z bezpłatnych ofert dla dzieci w ferie zimowe 2024. W tym artykule przedstawimy kilka propozycji, które mogą zainteresować zarówno rodziców, jak i dzieci. Niezależnie od tego, czy szukasz warsztatów artystycznych, sportowych, naukowych czy językowych, na pewno znajdziesz coś dla siebie i swojego dziecka. Oto propozycje bezpłatnych zajęć dla dzieci w ferie zimowe 2024.

Zwierzyniec na Zamojszczyźnie słynie ze swojej słabości do czworonogów. Są na to dowody. W centrum tej roztoczańskiej miejscowości, na wysepce otoczonej stawem, stoi tajemniczy monument. Według legendy, przed wiekami pogrzebano pod nim psa królowej Marysieńki. Jest ciekawy. Przypomina kształtem, dawne rzymskie sarkofagi. Na jego narożnikach można zobaczyć maski teatralne, a na jednej ze ścian wyobrażono lirę. Nie jest to jedyne tego typu miejsce w tym mieście. Nadal istnieje także niewielki psi cmentarz założony przed II wojną światową przez hrabinę Różę Potocką. Czego przejawem są takie upamiętnienia?

Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wpłynęły 23 oferty w przetargach na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków S17 Piaski-Łopiennik oraz Krasnystaw-Izbica. Firmy zostały już wybrane. Budowa drogi ekspresowej o łącznej długości 35 km będzie kosztować ok. 1,6 mld zł.

Zima trzyma w Zamościu bardzo solidnie. Dzisiaj rano (środa, 10 stycznia) temperatura spadła w tym mieście do prawie minus dwudziestu stopni poniżej zera. Wczoraj i przedwczoraj także było bardzo mroźnie. Nie przeszkadza to miejscowym dzieciakom.

To prawdziwa oaza spokoju. Spokojne, malownicze i pełne uroku krajobrazy są tam zimą urokliwe, zachwycające. Wycieczka w to miejsce nie jest szczególnie wymagająca.

Zima wróciła do Polski, a wraz z nią trzaskający mróz. W taką pogodę marzymy o relaksie w gorących źródłach, najlepiej w miejscu z atrakcjami dla całej rodziny, by zajęcie miały także dzieci. Takim miejscem są Termy Chochołowskie – jedna z największych atrakcji Podhala. Sprawdźcie, co można tu robić, gdzie przenocować i ile kosztują bilety. Zapraszamy do przewodnika: Termy Chochołowskie – wszystko, co trzeba wiedzieć przed zaplanowaniem weekendowego pobytu.

Samorządowcy z powiatu krasnostawskiego uczestniczyli 5 stycznia w tradycyjnym noworocznym spotkaniu. Było ono okazją do podsumowania tego co udało się wykonać w minionym roku w powiecie krasnostawskim oraz podziękownia za wspólną pracę.