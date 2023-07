Prasówka 1.07.2023 Zamość. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zamościa

Wiewiórki często odwiedzają nasze ogrody i są jednymi z najmilszych gości. Popularne „basie” zachwycają urokiem i gracją. Dowiedz się, jak i ile żyją wiewiórki, co jedzą i czy zapadają w sen zimowy. Zobacz, czy wiewiórka zawsze jest ruda i jak zaprosić ją do ogrodu. Sprawdź też, czy te sympatyczne zwierzęta mogą narobić jakichś szkód.

1 lipca wejdzie w życie zaktualizowana lista leków refundowanych. Do wykazu dodano 50 nowych produktów bądź wskazań. Zmiany dotyczą m.in. refundacji leków na nadciśnienie tętnicze, szpiczaka plazmocytowego i depresję lekooporną. Do listy dodano aż 238 produktów złożonych o działaniu obniżającym ciśnienie. Refundacją zostanie objęty również pierwszy w Polsce program lekowy w psychiatrii. Sprawdź, które leki będą refundowane.

Impreza właśnie się rozpoczęła. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wraz z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Zamościu organizują wielką, XXXV Wystawę Zwierząt Hodowlanych Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Odbywa się ona w Sitnie, w dniach: 30 czerwca – 2 lipca.

To będzie jedna z największych, letnich imprez na terenie województwa lubelskiego. Wójt gminy Skierbieszów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie organizują wielki, trzydniowy jarmark św. Kiliana. Odbędzie się on w dniach 7-9 lipca. Jak co roku na tę imprezę przybędzie przynajmniej kilkanaście tysięcy osób.