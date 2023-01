Powstaje wirtualne archiwum fotograficzne gminy Trzeszczany. Można w tym uczestniczyć

„Autorzy pomysłu są przekonani, że w domowych archiwach jest mnóstwo fotografii, do których rzadko się zagląda, a które mogą posłużyć do stworzenia (projektu): Gminy Trzeszczany w obiektywie wczoraj i dziś" – czytamy w komunikacie przygotowanym przez UG w Trzeszczanach. „Taki jest też tytuł wystawy, która ma być udostępniona w Internecie, a potem także ewentualnie uzupełniana o nowe eksponaty".

Jak czytamy w opisie przedsięwzięcia owe fotografie mogą dotyczyć konkretnych osób, uroczystości patriotycznych, religijnych czy rodzinnych, inwestycji, codziennego życia ale także m.in. krajobrazu gminy Trzeszczany. Na takie fotografie czeka Gminny Ośrodek Kultury w tej miejscowości (dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać pod tel.: 84 657 50 79).

Autorzy pomysłu proszą okolicznych mieszkańców oraz tych którzy dysponują zdjęciami obrazującymi życie gminy Trzeszczany, by w miarę możliwości dostarczali fotografie z opisami. Zapewniają również, że po zeskanowaniu wrócą one do właścicieli.