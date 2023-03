Powiat zamojski. Strażacy uratowali trzech mężczyzn. Mogło dojść do tragedii

O tym pożarze zamojscy strażacy zostali powiadomieni we wtorek (14 marca) po godzinie 22. Był to sygnał bardzo niepokojący. Z informacji wynikało, że w budynku mogą przebywać trzy osoby. Do akcji natychmiast ruszyli strażacy zawodowi oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Na miejscu ustalili, że pali się murowany budynek mieszkalny.

- W obiekcie występowało duże zadymienie. Pożarem objęty był przedpokój – informuje bryg. Andrzej Szozda, oficer prasowy KM PSP w Zamościu. - Priorytetem było uratowanie osób zagrożonych. Dwie roty gaśnicze, zabezpieczone sprzętem ochrony dróg oddechowych, w osłonie prądu wody, weszły do budynku odnalazły i ewakuowały trzech mężczyzn.

Poszkodowani są w wieku około 30, 40 i 70 lat. Gdy strażacy ich odnaleźli byli przytomni, ale mieli już objawy podtrucia – jak to określono: gazami pożarowymi. Po zastosowaniu tlenoterapii przekazano ich zespołom ratownictwa medycznego. Wszyscy trafili do szpitala.