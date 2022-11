Powiat zamojski stawia na chodniki. W ostatnim czasie powstało ponad dziesięć kilometrów

Podczas uroczystego otwarcia chodnika w Brodach Dużych (ceremonia odbyła się 4 listopada) Stanisław Grześko, starosta zamojski podsumował inwestycje „chodnikowe” wykonane ostatnio przez powiat zamojski. Tylko w 2022 r. wybudowano w sumie 2,3 km. chodników. Powstały w Brodach Dużych, Cześnikach (gm. Sitno), Łabuńkach Pierwszych (gm. Łabunie) oraz Nowej Wsi (gm. Stary Zamość). To nie wszystko.

„Dodatkowo w ramach inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej 3286L relacji dr. woj. 843 – Sitno - Miączyn, która będzie oddana w tym roku, chodnik zostanie wybudowany na długości ok. 1,8 km oraz przebudowany na odcinku ok. 2,8 km” – czytamy na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zamościu. „Ponadto jako zadania dwuletnie, które rozpoczęliśmy w 2021 roku, wykonano 8,2 km chodników”.

Powstały one w ub. roku przy drodze powiatowej z Zarzecza do Wólki Wieprzeckiej (gm. Zamość) oraz drodze z miejscowości Uście przez Źrebce do Deszkowic.