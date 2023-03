Powiat zamojski przebuduje lotnisko w Mokrem. Inwestycja pochłonie ponad 8,8 mln zł

Decyzję o przebudowie lotniska w Mokrem ogłosił we wrześniu 2019 roku Stanisław Grześko, starosta zamojski. Konferencja prasowa w tej sprawie odbyła się w delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu. Przybył na nią wówczas m.in. Przemysław Czarnek, ówczesny wojewoda lubelski.

Tak szybko jak to możliwe

cyt]- To dla nas bardzo ważna chwila. Postaramy się wykonać to zadanie tak szybko, jak to będzie możliwe. Na pewno będzie ważne ze względów turystycznych i biznesowych – zapewniał wówczas Stanisław Grześko, starosta zamojski. - Rozbudowa lotniska jest na Zamojszczyźnie potrzebna – wtórował mu Przemysław Czarnek.[/cyt]

O potrzebie przebudowy lotniska w Mokrem mówi się od lat. W 2009 r. gmina Zamość opracowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przewidywał m.in. budowę na lotnisku pasów startowych: trawiastego i utwardzonego o wymiarach 1050 m x 30 m. Inwestycję planowały wykonać wspólnie trzy samorządy: Starostwo Powiatowe w Zamościu, miasto Zamość oraz gmina Zamość.