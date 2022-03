Powiat zamojski. Ponad dwa tysiące uchodźców przybyło w nocy do Bortatycz Bogdan Nowak

Do stacji kolejowej Zamość – Bortatycze dotarł pociąg z uchodźcami. Stało się to w nocy (9 marca). Tym razem przybyło z Ukrainy 2370 osób. To głównie matki z dziećmi oraz osoby starsze. Pomogli im zamojscy strażacy z KM PSP w Zamościu oraz druhowie z ochotniczych straży pożarnych z powiatu zamojskiego.