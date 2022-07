Powiat zamojski. Lanie wody bez umiaru źle się skończy. Już cierpią wodociągi Bogdan Nowak

- Wylewanie rzek wody do ogródków w upały mija się z celem. A tak bywa. To także trzeba robić z umiarem. Bo susza jest coraz większa – ocenia kobieta z gminy Zamość. - Wystarczy się po polach rozejrzeć, żeby to zobaczyć Bogdan Nowak

Gmina Zamość zwróciła się z prośbą „o przemyślane i racjonalne korzystanie z zasobów wody”. Chodzi o miejscowy wodociąg, który zwłaszcza wieczorami jest przeciążony do granic wytrzymałości. Jeśli to się nie zmieni, może dojść do poważnych awarii. Z podobnym apelem do mieszkańców wystąpiły także władze gminy Nielisz.