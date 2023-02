Powiat zamojski. Do Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej dojedziemy jak po stole

- W 2022 roku zakończyliśmy na terenie powiatu budowę ponad 44,5 km dróg. Ponadto na ponad 18,3 km kolejnych - roboty zostały wykonane, ale trwają tam jeszcze prace wykończeniowe. To w sumie ponad 62 km przebudowanych ulic. Ponadto wykonaliśmy także naprawy cząstkowe na ok. 3,5 km dróg oraz m.in. wybudowaliśmy nowe chodniki – wylicza Piotr Kuter, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu. - W tym roku także pracy nam nie zabraknie. I to są naprawdę dobre wiadomości!