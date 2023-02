Powiat hrubieszowski. W Małkowie i Małkowie Kolonii przebudowano drogę Bogdan Nowak

Odnowiona ulica Starostwo Powiatowe w Hrubieszowa

To dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu hrubieszowskiego. Zakończono remont drogi w miejscowościach Małków oraz Małków Kolonia. Mieszczą się one przy ważnym, powiatowym trakcie z Hrubieszowa przez Cichobórz do Dołhobyczowa. Inwestycja pochłonęła ponad 455 tys. zł.