Powiat biłgorajski. Droga łączy trzy gminy i dwa województwa. Jej remont pochłonie 11 mln zł

Zadanie pochłonie w sumie 11 mln zł. Powiatowi biłgorajskiemu udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ponad 6,5 mln zł na ten cel. Ta kwota będzie stanowić 60 proc. wartości zaplanowanej inwestycji. Pozostałe środki (prawie 4,4 mln zł) to tzw. wkład własny.

Są powody do radości, bo to będzie ważna inwestycja pod wieloma względami. Droga ma długość 23 km. Jak czytamy na stronie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju „łączy ona trzy gminy i dwa województwa: lubelskie i podkarpackie” (można nią dojechać m.in. do drogi wojewódzkich nr 835 oraz 858). Jej kompleksowy remont był od dawna oczekiwany. Na razie wyremontowany zostanie odcinek traktu: z miejscowości Zynie do skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą z Bidaczowa Starego do Luchowa Górnego.

To nie wszystkie, planowane remonty drogowe. Jak zapowiada Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, w tym roku kontynuowany będzie także m.in. remont ulic: Polnej i Granicznej w Biłgoraju.