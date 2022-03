Powiat biłgorajski. Będzie szeroko i równo jak po stole. Do wydania jest kilkanaście milionów złotych

- Remont drogi z Tereszpola Kukiełek do granic powiatu, czyli niemal do miejscowości Sochy (gm. Zwierzyniec) od dawna był oczekiwany – podkreśla Jacek Pawluk, wójt gminy Tereszpol. - Wiele lat temu ulica była wprawdzie naprawiana sposobem gospodarczym, ale to niewiele dało. Jest ona przede wszystkim teraz zbyt wąska. I dlatego niebezpieczna.

Malownicza droga

W planach jest remont trzykilometrowego odcinka prowadzącego z Tereszpola do Soch (przez miejscowość Szozdy). To jedna z najważniejszych dróg na Roztoczu. Stanowi ona część szlaku prowadzącego z Zamościa do Józefowa (m.in. obok zwierzynieckich stawów „Echo”) czy m.in. do Górecka Kościelnego, gdzie znajduje się sławne Sanktuarium pw. św. Stanisława.

Droga prowadzi m.in. przez otulinę Roztoczańskiego Parku Narodowego, wśród pięknych pagórków i wijących się wstęgami pól. W sezonie turystycznym często można tam spotkać turystów na rowerach oraz piechurów z plecakami. Bo trasa jest malownicza, ale niestety od dawna czeka na remont. Brakuje tam także chodników. To się zmieni jeszcze w tym roku. Przebudowa ulicy będzie kosztować ponad 4,2 mln zł. Inwestycja w 60 proc. zostanie sfinansowana w ramach rządowego wsparcia. Resztę pokryją: po połowie, powiat biłgorajski oraz gmina Tereszpol.