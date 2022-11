Poranki na zamojskim Starym Mieście są szczególnie urokliwe. Jeden z nich sfotografowaliśmy Bogdan Nowak

Listopadowa szaruga nie nastraja chyba do porannych spacerów, zwłaszcza porannych. Ludzie biegną wówczas do pracy, czekają na przystankach na autobusy, chowają się w szalach i coraz grubszych kurtkach. Myślą o sprawach nadchodzącego dnia. Na Starym Mieście wędrują jedynie grupy uczniów (kupują m.in. w sklepach bułki, drożdżówki, napoje) oraz turystów: z walizkami na kółkach. Ich turkot to charakterystyczny dźwięk budzącego się miasta.