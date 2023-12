"Pomóżmy sobie wzajemnie!". Zamojski magistrat zawiadamia o odśnieżaniu osiedlowych ulic

„Przestawienie? Gdzie? Przecież wszystko "zawalone" śniegiem” – napisał Maciej Spozowski, przewodniczący zarządu osiedla Stare Miasto w Zamościu pod apelem na stronie zamojskiego UM. „Te pługi co jeździły dodatkowo zasypały samochody. Dzisiaj wykopywałem auta zasypane przez pług na jednokierunkowej ulicy ponieważ zamiast spychać do strony gdzie nie ma aut, to spychał właśnie na samochody”.