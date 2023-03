Poetycko-muzyczne widowisko w tomaszowskiej Państwowej Szkole Muzycznej. Wejdziemy tylko z wejściówkami Bogdan Nowak

Organizatorami wydarzenia są: miejscowe Sanktuarium Zwiastowania NMP, burmistrz Tomaszowa Lub. oraz TDK Bogdan Nowak

„Życie nie tylko po to jest, by brać…” - to tytuł widowiska, które będzie można w niedzielę (2 kwietnia) oglądać w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Tomaszowie Lub. Wykona go Tomaszowski Zespół Teatralny oraz Chór Tarna-Vox pod kierunkiem Wiesławy Grabek-Woś. Scenariusz i reżyseria całości – Maria Kozyra.