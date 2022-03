Podwaliny dla wspólnej przyszłości. Niech to jednak Ukraińcy piszą swoje pieśni

- Spotykamy się obok przejścia granicznego w Hrebennem. Widzimy tłumy uchodźców z Ukrainy, którzy weszli właśnie do naszego kraju. To przygnębiający, chwytający za serce widok…

- Tak. Dobrze, że uchodźcom pomagamy. Polacy podczas takich poważnych kryzysów są wspaniali, godni podziwu. Ważne jest także coś innego. Do wielu wreszcie dotarło, że wolna, niepodległa Ukraina jest również gwarantem naszego, polskiego bezpieczeństwa. A wszystko się zmieniło od czasów Majdanu.

- Co jednak dalej?

- Wyraźnie widać, że wojska rosyjskie nie dają sobie na Ukrainie rady. Opór jest ogromny. Myślę, że jeśli będzie trzeba, Ukraińcy zrobią także partyzantkę. Nie ma szans, że naród ukraiński się podda. Tak to widzę. Oni kochają wolność. Nie wykluczam także sytuacji, że wobec tego co się teraz dzieje, powstanie pomiędzy Polakami i Ukraińcami prawdziwe braterstwo. Oba narody liczą przecież w sumie 80 milionów ludzi! To może stanowić podwaliny dla wspólnej przyszłości.