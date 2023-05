Piękne i bezpieczne „Czartowe pole” na Roztoczu. Szlak turystyczny został odnowiony

Szlak oznaczono kolorem niebieskim. Podczas wędrówki zobaczymy przy nim ciekawe ruiny dawnej papierni ordynackiej, pomnik upamiętniający manewry wojsk polskich w 1931 roku oraz m.in. symboliczne groby partyzantów poległych w walkach podczas II wojny światowej (m.in. Umera Achmołła Atamanowa ps. Miszka Tatar oraz Hieronima Miąca ps. Korsarz). W całej okolicy ustawiono również tablice informujące o walorach turystycznych i przyrodniczych rezerwatu.

Zwiedzanie „Czartowego pola” ułatwiają drewniane schody, pomosty oraz poręcze. Od dawna te elementy turystycznej infrastruktury wymagały kompleksowego remontu. Wykonało go właśnie Nadleśnictwo Józefów. Prace trwały kilka miesięcy. Szlak ponownie otwarto przed tegoroczną majówką. Natychmiast ruszyły tam tłumy turystów. My także wybraliśmy się w to miejsce na początku maja. I zapytaliśmy o wrażenia.

- Ten zakątek pięknie prezentuje się o każdej porze roku, ale wiosną jest chyba szczególny. Bo zachwycają nie tylko przełomy rzeki, wspaniały las, ale także rozkwitająca przyroda. Teraz podczas zwiedzania nie trzeba jednak patrzeć pod nogi, bo pomosty są nowe i wyglądają na solidne – oceniła pani Magdalena, mieszkanka jednej z miejscowości w okolicach Zamościa.