Palmowy zawrót głowy w Bełżcu. Największa z nich miała prawie 10 metrów wysokości Bogdan Nowak

Konkurs został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu pod patronatem Henryka Karwana, tomaszowskiego starosty. Pomagała społeczność nie tylko miejscowej gminy. GOK w Bełżcu Zobacz galerię (49 zdjęć)

W produkcję palm różnej wielkości włączają się co roku panie z kół gospodyń wiejskich oraz m.in. szkolna młodzież i dzieci. Powstały w ten sposób piękne, wielobarwne dzieła sztuki. W Niedzielę Palmową (2 kwietnia) w Bełżcu odbył się XI Powiatowy Konkurs na Palmę Wielkanocną. Jak tłumaczą organizatorzy to wydarzenie ma na celu kultywowanie tradycji oraz krzewienie lokalnych zwyczajów wśród mieszkańców, dzieci i młodzieży. I to się udało!