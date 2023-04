Ostrożnie na zamojskich ulicach! Planowane jest czasowe zamknięcie kilku z nich. Będą objazdy

Jest to związane z prowadzącymi remontami drogowymi. To jednak nie wszystko. Bo lista zaplanowanych robót jest znacznie dłuższa. We wtorek (18 kwietnia) zostaną w związku z tym zamknięte ulice: Braterstwa Broni i Włościańska w Zamościu.

W czwartek (20 kwietnia) takie prace zaplanowano natomiast na ul. Szkolnej i części ul. Strefowej, w piątek (21 kwietnia) – na kolejnym odcinku ul. Strefowej oraz jednym z pobliskich „dojazdów”, w sobotę (22 kwietnia) – na ul. Strefowej, Szkolnej oraz Śląskiej, w poniedziałek (24 kwietnia) – na ul. Kruczej, a w sobotę (25 kwietnia) – na ul. Włościańskiej i Braterstwa Broni.

Ten harmonogram może jednak zostać zmieniony jeśli wystąpią – jak to określono – niekorzystne warunki atmosferyczne.