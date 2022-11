Olbrzymi "kret" wydrąży tunel na S19. W poniedziałek pojawi się na lubelskich drogach

Dostarczenie maszyny na Podkarpacie to skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne. Przede wszystkim ze względu na jej rozmiary - całkowita masa wynosi ponad 4 tys. ton, a sama średnica tarczy wiercącej (tzw. "kreta") to 15 metrów. Transport TBM (ang. Tunnel Boring Machine) do Polski został podzielony na etapy. Najcięższe i największe fragmenty przypłynęły z Hiszpanii do portu w Szczecinie. Tam zostały przeładowane na pontony i barki i spławione Odrą do Opola. Stamtąd, już transportem drogowym w trzech konwojach, trafią do Babicy k. Rzeszowa, gdzie nastąpi też ich montaż. Najmniejsze zostały przewiezione na miejsce inwestycji bezpośrednio z Półwyspu Iberyjskiego.

W poniedziałek (21 listopada) w późnych godzinach wieczornych konwój z elementami maszyny dotrze do woj. lubelskiego. Będzie on poruszał się z maksymalną prędkością 25-30 km/h na drogach i 10 km/h na mostach.