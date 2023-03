Ogromne palmy wielkanocne znów pojawią się na ulicach Bełżca

Dlaczego te dzieła powinny mieć tak pokaźne rozmiary? Jedni tłumaczą, iż taka tradycja przywędrowała do Bełżca aż z Podhala (a tam przygotowują jeszcze dłuższe palmy), inni mówią, że w ten sposób można odpowiednio chwalić Boga, a taka benedyktyńska praca przypomina modlitwę na różańcu. A im jest dłuższa, tym Stwórca jest bardziej zadowolony.

Gałązki tuj, bukszpanu, suszki kwiatów

W produkcję palm różnej wielkości włączają się co roku panie z kół gospodyń wiejskich oraz m.in. szkolna młodzież i dzieci. Pomagają im często strażacy z OSP. Powstają w ten sposób wielobarwne dzieła sztuki. Materiały do ich wyrobu gospodynie gromadzą zwykle jeszcze jesienią. To m.in. gałązki tuj, bukszpanu, suszki kwiatów, traw i ziół oraz kłosy zboża. Powstaną z nich tradycyjne, misterne i barwne kompozycje. Warto się nimi pochwalić.