Odniesienie do materiału prasowego „Mieszkańcy Żdanowa: Potrzebne są nowe koncepcje torowisk”

W związku z materiałem prasowym co do którego mamy zastrzeżenia to chodzi nam tu o jedna z wypowiedzi jakich udzielił Pan poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji Jarosław Sachajko. Cyt. „O tym trzeba mówić – podkreśla. - Została przecież przegłosowana odpowiednia ustawa. Według zawartych w niej zapisów mieszkańcy wywłaszczonych domów otrzymają 140 proc. ich wartości. I będą to ceny realne, rynkowe. A w przypadku np. pól będzie to 120 proc. wartości. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli liczyć na ewentualne odszkodowania. To ważne, dla ludzi korzystne.”

Uprzejmie informujemy, że wypowiedź Posła Jarosława Sachajko zmusiła nas do stanięcia w obronie naszych interesów, gdyż w naszej ocenie nie odnosi się do mieszkańców Żdanowa, nie dotyczy terenu Miasta i Gminy Zamość, Miasta i Gminy Izbica, aż wreszcie Miasta i Gminy Krasnystaw. O tych terenach wspominamy celowo, ponieważ wspólnie reprezentujemy interesy mieszkańców zagrożonych inwestycjami Kolei Dużych Prędkości, w powiecie zamojskim, oraz w powiecie krasnostawskim.

Chcieliśmy zwrócić uwagę, że przedmiotowa przegłosowana ustawa dotyczy prac związanych z drukiem 2400 związanym z Rządowym projektem ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że ustawa ta dodaje zapis, który jest powiązany z tzw. „Programem dobrowolnych nabyć” i tychże nabyć dotyczy.