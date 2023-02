Odkryto duże złoża gazu ziemnego w gminie Tarnogród. W planach inwestycja za 297 milionów euro Bogdan Nowak

- Nasza gmina już dostaje z tzw. opłaty eksploatacyjnej 70 tys. zł rocznie – mówi Paweł Dec, burmistrz Tarnogrodu. - Ponadto kilka tysięcy złotych otrzymujemy także w ramach podatku od nieruchomości. Teraz te kwoty mogą znacznie wzrosnąć. Na zdjęciu centrum Tarnogrodu Bogdan Nowak

Są powody do radości. PKN Orlen odnalazł w okolicach Luchowa Dolnego (gm. Tarnogród) duże złoża gazu ziemnego. Szacuje się, że wynoszą 500 milionów metrów sześciennych „błękitnego paliwa”. Dzięki temu odkryciu bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju znacznie wzrośnie. Trwają też starania o to „na innym odcinku”. Chodzi o budowę transgranicznej linii energetycznej biegnącej z Chełma do Rówieńskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie.