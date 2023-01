Oddaj elektrośmieci do strażaków OSP. Druhowie będą jednak w akcji uczestniczyć dobrowolnie

„Wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne na terenie całego kraju mają szansę pozyskania dodatkowych środków na swoją działalność” – czytamy w komunikacie nadesłanym do naszej redakcji. Jak to ma w praktyce wyglądać? Zbiórki elektrycznych śmieci będą miały ciągły charakter: do każdej jednostki, która przystąpi do projektu będzie można oddać sprzęt małogabarytowy oraz wielkogabarytowy.

Elektryczne śmieci trafią stamtąd do zakładów przetwarzania MB Recycling (istnieje tam możliwość przetwarzania wszystkich rodzajów zużytego sprzętu). Podczas akcji Fundacja Odzyskaj Środowisko będzie prowadzić także edukację proekologiczną.

Uroczyste otwarcie nowego projektu OSP odbyło się 10 stycznia 2023 roku w siedzibie OSP Wesoła w Warszawie.

- Jesteśmy na początkowym etapie całego przedsięwzięcia – mówi Nina Mirgos-Kilanowska, rzecznik ZOSP RP. - Teraz będziemy o nim informować szczegółowo poszczególne jednostki OSP. Dla każdego województwa zostaną także powołani specjalni koordynatorzy.

Warto jednak podkreślić, że uczestnictwo poszczególnych jednostek OSP w projekcie będzie dobrowolne.