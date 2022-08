Obiekt treningowy Luftwaffe. Tragedia Frampola i sejmowe obchody rocznicy wybuchu wojny Bogdan Nowak

Dawny układ przestrzenny Frampola nadal jest dostrzegalny. Jednak starych domów pozostało tutaj niewiele Bogdan Nowak

Kancelaria Sejmu RP organizuje w czwartek (1 września) obchody upamiętniające wybuch II wojny światowej. Odbędą się one we Frampolu. To miasteczko niemal w całości zostało zniszczone we wrześniu 1939 przez bombowce Luftwaffe. Bo agresorzy urządzili tam sobie bestialskie ćwiczenia.