O zmianach w budżecie, dodatkach węglowych i nowej spółdzielni socjalnej

Z projektu uchwały dotyczącej zmian w budżecie Hrubieszowa wynika, że dochody miasta określono w tym roku na ponad 96 mln 433 tys. zł. Radni rozważą teraz zwiększenie ich o kwotę prawie 2,2 mln zł. Dlaczego to konieczne?

- Wynika to z wielu powodów. Otrzymaliśmy pieniądze na wypłatę dodatków węglowych na kwotę ponad 404 tys. zł. Musimy w naszym budżecie uwzględnić także rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – wylicza Monika Podolak, sekretarz Hrubieszowa. - Konieczna jest również m.in. zmiana planu wydatków potrzebnych na sfinansowanie kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół. Ta kwota wzrośnie do 23 tys. zł.