O stopie bezrobocia i zwolnieniach grupowych. W 2022 r. w Zamościu i powiecie zamojskim w ramach tej „procedury” pracę straciło 235 osób

„Na koniec grudnia 2022 r. ogólna liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w PUP Zamość wynosiła 5 391” – czytamy w raporcie. Większość z nich to kobiety (50,1 proc.) oraz osoby bez prawa do zasiłku (91 proc.). Natomiast bezrobotni z prawem do zasiłku stanowią 9 proc. (rok wcześniej było to 10,6 proc.).

„W odniesieniu do miasta Zamość, na koniec grudnia 2022 r. największa liczba bezrobotnych osób znajdowała się w dzielnicach: Zamoyskiego, Słoneczny Stok oraz Orzeszkowej Reymonta” – czytamy w raporcie. „Największą liczbę bezrobotnych (w powiecie zamojskim) odnotowano w gminie Zamość oraz mieście i gminie Szczebrzeszyn, co stanowi ok. 32,1 proc. ogółu zarejestrowanych w powiecie zamojskim”.

Ciekawą (i ponurą) rubrykę w raporcie stanowi dział „zwolnienia grupowe”. Przytoczymy go w całości.