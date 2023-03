„O relacjach. Czasem skomplikowanych”. Spektakl grupy teatralnej „Drobiazg” w ZDK

„O czym jest? O relacjach. Czasem skomplikowanych. Kiedy na imprezie pada pomysł "To zagrajmy w grę!" robi się niebezpiecznie. Wszyscy mają podzielić się z innymi zawartością swojego telefonu. Okazuje się, że telefony jak "czarne skrzynki" rejestrują życie bohaterów. Zapisują wszystko. To co chcieliby ujawnić, ale też wszystko co próbowali dotychczas ukryć. Zwykłe spotkanie staje się sprawdzianem z przyjaźni” – czytamy w zapowiedzi spektaklu nadesłanej przez Zamojski Dom Kultury (przy tej instytucji działa grupa „Drobiazg”).

W spektaklu występują: Wiktor Adamczuk, Dominika Buryła, Łucja Cichosz, Wiktoria Kuczeruk, Gabriela Lekan, Grzegorz Leszczyński, Bartłomiej Mazurek, Maria Wojtyna, Klaudia Zubała, Patrycja Żuk. Reżyseria: Diana Maciąg.

Spektakl przeznaczony jest dla osób powyżej 14 roku życia. Jego premiera odbędzie się 5 kwietnia w Zamojskim Domu Kultury. Początek godz. 18.

Darmowe wejściówki do odebrania w sekretariacie ZDK.