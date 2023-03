Nowe wozy dla strażaków. Uroczystość ich przekazania zaplanowano w Zamościu Bogdan Nowak

Strażacy podczas jednej z akcji w gminie Komarów Osada Bogdan Nowak

To będzie ważna, strażacka uroczystość. W poniedziałek (20 marca) na placu wewnętrznym Komendy Miejskiej PSP w Zamościu zaplanowano przekazanie i poświęcenie pięciu samochodów pożarniczych. Trafią one wówczas oficjalnie do służby.