Niezwykła ekspozycja w zamojskiej synagodze. O żydowskich kobietach, które stały się nie tylko rodzinnymi liderami

Tematyka tej ekspozycji jest niezwykła. "Wystawa koncentruje się wokół kobiet, które stanowiły ponad dwa miliony ofiar Holokaustu. Nie przedstawia jednak drastycznych obrazów” – czytamy w opisie ekspozycji. „Te zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Wystawa pokazuje kobiety w nowej roli. Wcześniej, funkcjonując w patriarchalnym społeczeństwie, zajmowały się domem i dziećmi. W czasach Zagłady, musiały niejednokrotnie przyjąć rolę lidera, zapewniającego byt i przetrwanie rodzinie. Często zastąpić nieobecnego mężczyznę”.

Zdjęcia prezentowane są we wnętrzu zabytkowej synagogi w Zamościu (na miejscowym Starym Mieście). To potęguje niezwykłe wrażenie jakie robi na widzach ekspozycja. Co ważne, opisy pod zdjęciami są dostępne w języku polskim i angielskim.