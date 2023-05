Niech nam powiewa biało-czerwona. Obchody narodowego święta w Zamościu

- Jestem przekonany, że to mój obowiązek – mówił pan Adam, 67-letni mieszkaniec Zamościa, którego spotkaliśmy na zamojskim Rynku Wielkim. - Dlaczego? Nasi przodkowie marzyli o wolnej Polsce, a nam się ona przydarzyła. A może lepiej powiedzieć, że została wywalczona krwią całych pokoleń Polaków. Wymarzona, wytęskniona. Czy to doceniamy? Czy wobec tej spuścizny zachowujemy się godnie? A może znów zatracamy ją w jałowych, niepotrzebnych sporach? Niech każdy sam odpowie sobie na to pytanie.