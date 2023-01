Nie popełniliśmy błędu zaniedbania. Zarząd Dróg Grodzki w Zamościu odwołuje się od kary nałożonej przez WIOŚ

Takie strategiczne mapy mają w zamierzeniu stanowić źródło danych wykorzystywanych do informowania społeczeństwa o zagrożeniach związanych z hałasem. Na ich podstawie opracowywane są także m.in. dane dla państwowego monitoringu środowiska, tworzone są także programy jego ochrony.

Nie musiała długo czekać na odpowiedź. - Rzeczywiście WIOŚ nałożył na miasto karę w wysokości 500 tys. zł za opóźnienie w przekazaniu danych do opracowania strategicznych map hałasu dla dróg głównych – przyznał podczas sesji Marcin Nowak, dyrektor ZDG w Zamościu. - My w ustawowym terminie zleciliśmy odpowiednie opracowanie. Jednak duża liczba jednostek samorządu terytorialnego zobowiązanych do stworzenia map i mała liczba podmiotów, które takie zlecenia opracowują, spowodowała, że nie tylko miasto Zamość, ale też wiele innych samorządów miało opóźnienia.