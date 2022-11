Nie musimy już biegać wokół ronda. Unikatowy zabytek Zamościa został odnowiony

Stara Brama Lwowska powstała pod koniec XVI wieku i należy do najcenniejszych zabytków miasta. Ten unikatowy budynek został niedawno poddany renowacji. Inwestycja pochłonęła w sumie 394 tys. zł, z czego 190 tys. zł stanowiło ministerialne dofinansowanie (środki pozyskano w ramach konkursu „Ochrona zabytków 2022”). Zrobiono to rozsądnie. Od strony ul. Partyzantów nadal widać bowiem wgłębienia w elewacji. Według mieszkańców są to historyczne ślady po kulach: pamiątki po wojnach i dawnych oblężeniach.

- Elewacja bramy od strony zewnętrznej dawnych fortecznych murów wygląda podobnie jak dawniej. To dobrze. Czy to są ślady po kulach, czy... coś innego, mają już one swoją legendę. Nadal widać je doskonale. Obawiałem się, że je podczas remontów jakoś zamaskują – mówi 63-letni mieszkaniec Zamościa.

W budynku wykonano jednak prace konserwatorskie i restauratorskie. To m.in. spięcia sklepienia oraz popękanych ścian z nierdzewnych drutów, odnowienie tyłu attyki oraz znacznej części elewacji. Ponadto remontowi poddano m.in. kamienne nakrywy budowli.