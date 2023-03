Nie będzie tryskać i cieszyć dzieciaki. Mieszkańcy Zamościa o fontannie na Rynku Wodnym muszą latem zapomnieć Bogdan Nowak

Fontanna była kiedyś wielokrotnie sprawdzana, a potem naprawiana. Bez skutku Bogdan Nowak

W czasie kolejnych sezonów turystycznych była ważną atrakcją miasta. Bardzo podobała się miejscowym i turystom tryskająca w różnych kombinacjach woda oraz „iluminacje świetlne” tego urządzenia. Wygląda jednak na to, że w tym sezonie turystyczny fontanna na Rynku Wodnym w Zamościu znów nie będzie działać. Bo koszt jej naprawy to ok. 1 mln zł.