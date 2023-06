Napisz recenzję teatralną. Prof. Artur Grabowski podpowie jak to zrobić

Warsztaty będzie prowadzić prof. Artur Grabowski, polski poeta, dramaturg, teatrolog, literaturoznawca oraz uznany krytyk teatralny. Jest on także m.in. wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadził dotychczas warsztaty teatralne w naszym kraju, ale także we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Indiach, w Gruzji. Jest także autorem przekładów poezji z angielskiego i włoskiego.

Warsztaty prowadzone przez prof. Grabowskiego będą odbywały się 24 i 25 czerwca. Bliższe informacje na ten temat u organizatorów. Zgłoszenia będą przyjmowane w ZDK do 20 czerwca na adres: [email protected]