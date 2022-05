Namaluj historię Szczebrzeszyna. Prace plastyczne będą przyjmowane do 10 maja

W przedsięwzięciu mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z gminy Szczebrzeszyn. Przygotowane dzieła plastyczne powinny nawiązywać do historii miasta oraz miejscowych, rozpoznawalnych miejsc. Prace muszą być wykonane w formacie A3 (technika dowolna). Należy je składać do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie do 10 maja.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano tydzień później. Wówczas odbędzie się także wręczenie nagród dla laureatów. Bliższe informacje na temat konkursu na stronie www. szczebrzeszyn.pl