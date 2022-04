Najlepsi okazali się Justyna Romanowska i Brajan Alterman. To oni zwyciężyli w wielkich konkursach Akademii Zamojskiej

Konkurs matematyczny odbył się pod patronatem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Zorganizowano go w dwóch etapach. W pierwszym wzięło udział 145 uczniów. Do dalszej części konkursu dotarło 34 z nich. W finale najlepiej poradziła sobie Justyna Romanowska (zdobyła pierwsze miejsce), Adam Lasota (drugie miejsce) oraz Mikołaj Kraczek (miejsce trzecie). Cała trójka to uczniowie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu.

W konkursie informatycznym AZ wzięło natomiast udział 172 uczniów. Do etapu finałowego dotarło 20 nich. Pierwsze miejsce zdobył Brajan Alterman z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, drugie – Rafał Gancarz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, a trzecie miejsce wywalczył – Karol Ożga z I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lub.

Podczas podsumowania konkursu dr hab. inż. Krzysztof Pancerz, kierownik Zakładu Informatyki AZ, wygłosił wykład pt. “Komputerowe wspomaganie rozwiązywania zagadek matematycznych – o języku Prolog”.