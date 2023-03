Nad zamojskim zalewem powstanie strefa sportu i zabawy za 948 tysięcy złotych. Skorzystamy z niej już w tym sezonie turystycznym

Zalew miejski w Zamościu to jedno z ulubionych miejsc wypoczynkowych i spacerowych okolicznych mieszkańców. Wybudowano go w czynie społecznym na początku lat 60. ub. wieku. Powstała tam plaża, a później także popularne molo. Miejscowi długo narzekali jednak na to miejsce. Bo brakowało m.in. toalet, ławek i alejek spacerowych. To się w ostatnich latach zmieniło. W planach są także kolejne inwestycje, które wpłyną na atrakcyjność tego zakątka miasta.