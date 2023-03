Na ulicach znów się od nich zaroiło. Z elektrycznych hulajnóg korzystajmy jednak z głową

Do zderzenia doszło na ścieżce rowerowej, w okolicy jednego z przejść dla pieszych. Jak poinformowała policja, nastolatka (to mieszkanka Hrubieszowa) oraz 74-letni cyklista trafili do szpitala. Funkcjonariusze ustalili, że byli trzeźwi. Jest już na to reakcja. - Trzeba zrobić wszystko, aby takie sytuacje się nie powtórzały – mówi Piotr Orzechowski, wiceprezydent Zamościa. - Dlatego zwróciliśmy się w oficjalnym piśmie do Komendy Miejskiej Policji z prośbą o większe monitorowanie użytkowników takich hulajnóg oraz uczulania ich na kwestie bezpieczeństwa.