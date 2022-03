Na ulicach Zamościa pojawi się czternaście autobusów elektrycznych MZK

Zamojski MZK od kilku miesięcy przygotowuje się do takich zakupów. Miejscowi pasażerowie mogli się o tym przekonać. Przez jakiś czas m.in. na liniach „3” oraz „10” testowany był autobus elektryczny marki Solaris (Urbino 12 Electric). Pojazd sprawdzono pod wieloma względami. Okazało się, że w zamojskich warunkach może on np. przejechać 280 km bez ładowania i jeszcze pozostawała mu rezerwa. Pojemność baterii miała znaczenie, ale ważna była także wygoda pasażerów. Na nią także podobno nie narzekano.

Zapadła zatem decyzja. Zamojski MZK postanowił kupić 14 autobusów elektrycznych. Oszacowano, że pochłonie to ok. 46 mln zł. Miejska spółka nie mogłaby sobie jednak pozwolić na tak poważny wydatek. Dlatego wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”. Było o co walczyć, bo wsparcie na inwestycję mogło pokryć aż 80 proc. kosztów zakupu.