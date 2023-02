„Na piersiach Marii Zimnej”. Ocean samogonu i przegrana bitwa z bimbrarzami Bogdan Nowak

Widok pijanych ludzi był kiedyś powszechny. Na zdjęciu jeden z barów w Zwierzyńcu. Zdjęcie ze zbiorów Adama Gąsianowskiego Andrzej Albigowski Zobacz galerię (3 zdjęcia)

- Mama miała taki wielki kufer, a w nim ukryty sprzęt do produkcji samogonu. Coś tam się stale gotowało, przelewało, bulgotało. I powstawał z tego alkohol. Podczas niemieckiej okupacji w naszym domu wytwarzano go sporo. Można było nim potem handlować, jakoś się utrzymać – opowiada 84-letni mieszkaniec jednej z miejscowości w powiecie zamojskim. - Za PRL-u ludzie także pędzili samogon, ale już bardziej pod strachem, daleko od posterunków milicji, gdzieś po lasach. Bimber był dostępny, ale oficjalnie bano się go pić, przechowywać. Tak jest zresztą do dziś.