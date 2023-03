Na miarę XXI wieku. Nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych powstało w Akademii Zamojskiej

Centrum Symulacji Medycznych AZ zostało wyposażone w sale – jak to określono „do nabywania umiejętności praktycznych”. Są one niemal identyczne jak pomieszczenia szpitalne. Można tam zatem zobaczyć salę intensywnej terapii, salę ALS (Advanced Life Support), BLS (Basic Life Support), SOR, umiejętności technicznych oraz m.in. umiejętności pielęgniarskich i położniczych.

To nie wszystko. Cały budynek został dostosowano w taki sposób, iż studenci mogą w sposób zbliżony do warunków klinicznych przeprowadzać symulowane akcje ratunkowe m.in. z „udziałem fantomów” i „pacjentów symulowanych”. To bardzo ciekawe urządzenia, które zachowują się jak ludzki organizm: pocą się, krwawią, gorączkują. Na salach zamontowano także m.in. monitoring. Do dyspozycji studentów i wykładowców będzie również karetka

Centrum Symulacji Medycznych otwarto w budynku Instytutu Humanistyczno-Medycznego AZ przy ul. Hrubieszowskiej. Stało się to w poniedziałek (20 marca). W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych i środowisk medycznych.